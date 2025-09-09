Kriptoda dünya şampiyonuyuz: Kısa yoldan zengin olma hayali!

KAANZENGİNLİ / ANKARA -Ülkemizdeki kripto para ticareti hızla büyüyor. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan 2025 Dijital Küresel İstatistik Raporu, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki ilginç ve bir o kadar da riskli konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre Türkiye, yaklaşık üç yıl önce elde ettiği “kripto para sahipliği dünya birinciliği”ni yine kimseye kaptırmadı. Ülke nüfusunun %25,6’sına denk gelen bu oran, her dört vatandaştan birinin ya kripto para varlığı bulunduğu ya da en azından bir dönem bu piyasada işlem yapmış olduğu anlamına geliyor.

Türkiye’yi bu listede; Brezilya, Güney Afrika ve Nijerya gibi, kayıt dışı ekonominin nispeten yüksek olduğu ülkeler takip ediyor. Bu tablo, kripto paralara olan yüksek ilginin arka planında yatan ekonomik dinamiklere dair önemli ipuçları veriyor.

10 KİŞİDEN 8’İ KAYBEDİYOR

Ancak bu durum riskleri de beraberinde getiriyor. Dolandırılma vakaları, aşırı oynaklık ve yasal zeminin olmaması nedeniyle, kripto para piyasası en riskli yatırım aracı olarak adlandırılıyor. Çoğu yatırımcı hayal kırıklığına uğruyor.

Yatırımcıların yüzde 80’ine yakının zarar yazdığı tahmin ediliyor. Bu da piyasaya giren her 10 kişiden 8’inin parasını kaybettiği anlamına geliyor.

Piyasanın bu denli riskli olmasının ardında yatan temel sebeplerden ilki, “fonlanan sosyal medya içerik üreticileri” olarak bilinen ve genellikle altı boş, değersiz coinleri yüksek getiri vaadiyle takipçilerine pazarlayan kişiler. Yatırımcılar, bu içeriklerin etkisiyle âdeta bir kumar havasında, arka planını araştırmadıkları varlıklara yönelerek sahte danışmanlar tarafından zarara uğratılıyor.

KUMAR BAĞIMLILIĞI GİBİ!

Ülkemizdeki toplam ticaretin yılda 150 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, bu ticaretin vergiye tabi olmaması ve kayıt dışı ekonomiyi beslemesi de dikkat çekiyor.

En çok yatırım yapan yaş aralığı 18-30 olurken, mesleki sınıf olarak finans, teknoloji ve öğrenciler öne çıkıyor. Ancak dikkat çekici bir diğer grup ise %12’lik oranla 60 yaş üstü emekliler. Uzmanlar, bu durumu gençlerin ailelerini “hızlı zengin olma” vaadiyle etkilemesine bağlıyor. Evlatlarının “Anne, baba, bu işten çok kazanacağız” söylemleri, emeklileri de riskli bir maceranın içine çekiyor. Peki, genç nüfus bu kadar risk varken neden altın, döviz veya düşük riskli mevduat gibi geleneksel enstrümanlar yerine kripto paraya yöneliyor?

Uzmanlara göre bunun temelinde yatan en önemli psikolojik etken, “kısa yoldan zengin olma” hayali. Kumar bağımlılığına oldukça benzeyen, bir günde servet kazanma veya kaybetme hissinin getirdiği adrenalin, gençleri bu piyasaya yöneltiyor.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon, kripto varlıkların haczedilebilmesinin önünü açan yeni bir taslak hazırladı. Taslağa göre kripto varlıklar artık “haczedilebilir malvarlığı” kapsamına net bir şekilde alınacak.