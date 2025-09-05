100 günlük ortalamaya dikkat! Bitcoin’de düşüş serisi bitiyor

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para birimi Bitcoin’de bu hafta dikkat çeken fiyatlamalar öne çıktı. Önceki 3 haftayı değer kaybı ile tamamlayan BTC, bu haftayı yükselişle bitirmeye hazırlanıyor.

Geçen hafta %-4,59 gerileyen ve 108 bin 270 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı, bugün 110 bin 800 dolardan güne başlıyor. BTC’de haftalık yükseliş bu sabah itibarıyla %2,35 olarak gerçekleşiyor.

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Ağustos ortasında 124 bin 517 dolar zirvesinden başlayan düşüşün ardından 107 bin 300 doların önemli bir destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, “Yukarıda ise 100 günlük ortalamaya işaret eden 111 bin 800 dolar ilk kritik direnç olarak kendini gösteriyor. Bu direncin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, BTC’de yükseliş isteği de artabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ETF'LER NETTE ALIM YAPTI

Bu arada ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla yapılan işlemlerde de önemli işaretler öne çıkıyor. Bu hafta Bitcoin’de ETF’ler tarafından net 275 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

Bu arada dolar endeksinde (DXY) zayıf görünümün devam etmesi ve FED’den faz indirimi beklentilerine rağmen, Bitcoin’in düşük performans göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

BTC'DE BEKLENTİLER

Analistler, FED’den eylülde faiz indirimi beklentisinin büyük ölçüde fiyatlara dahil olduğunu aktararak, “FED toplantısına kadar bir tarım dışı istidam bir de enflasyon verisi gelecek. Her iki verinin de daha fazla faiz indirimini destekleyecek şekilde gelmesi halinde, BTC’nin ivmelenmesi beklenebilir” görüşünü dile getiriyor.

EYLÜL SENDROMU

BTC’nin eylül aylarında gösterdiği performans da piyasada dikkate alınıyor. Son 8 yılın 6’sında Bitcoin, eylülü değer kaybı ile tamamladı. Ancak yükselişle kapanan son 2 yılın eylül ayında ise performanslar %3,91 ve %7,29 prime işaret etti.