Konya’nın bir iş yerinin deposunda tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Depoda yalnız yaşadığı öğrenilen Ali Göçer (69) alevlerin arasında kalarak can verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak’ta çıktı. Bir iş yerinin depo kısmında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Konya'da yangın faciası! Yaşlı adam canından oldu

YANGIN SONRASI CESEDİ BULUNDU

Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde yangında depoda yalnız yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Ali Göçer’in (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Göçer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Konya'da yangın faciası! Yaşlı adam canından oldu

Ali Göçer’i tanıyan vatandaşlar da ayaklarından rahatsız olduğunu belirterek, tek başına yaşadığını ve yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.





Haberle İlgili Daha Fazlası