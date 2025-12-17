Kasım 2025 verilerine göre son 1 yıllık dönemde kiralarda artış %27,82 olarak gerçekleşti. Ancak bazı şehirlerde kira artış oranları %35’in de üzerinde gerçekleşti. En fazla artış yaşanan şehirler arasında İç ve Doğu Anadolu Bölgesindeki iller de yer aldı. Yüksek artışlara rağmen bazı illerde kiralar hâlâ düşük gözüküyor. İstanbul da yıllık %39,95 kira artış oranı ile listedeki büyükşehirler arasında... İşte kiraların en çok attığı iller…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye genelinde kasım ayında ortalama kira tutarı 23 bin 805 TL olarak gerçekleşti. Endeksa verilerine göre son 1 yıllık dönemde kiralarda artış ise daire nitelikli konutlarda %27,82 olarak gerçekleşti.

Bu artış oranı “boş kiralık evler” için geçerli olurken, kasım ayı enflasyon verisine göre yapılan değerlendirmeler dikkate alındığında, mevcut kiracılar için uygulanacak azami kira zam oranı ise %35,91 olarak hesaplandı.

KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Bu arada Türkiye genelinde daire nitelikli boş konutlar için son 1 yıllık dönemde en yüksek kira artışlarının yaşandığı şehirler ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle sıralandı:

1-Bingöl: 15.894 TL (%68,14)

2-Muş: 11.410 TL (%62,08)

3-Karaman: 16.188 TL (%52,94)

4-Aksaray: 12.323 TL (%49,28)

5-Mardin: 13.961 TL (%45,61)

6-Iğdır: 18.267 TL (%44,99)

7-Çorum: 18.271 TL (%40,29)

8-Antalya: 25.001 TL (%39,96)

9-İstanbul: 33.501 TL (%39,95)

10-Muğla: 29.496 TL (%38,79)

11-Artvin: 22.441 TL (%38,58)

12-Batman: 14.729 TL (%38,55)

13-Ankara: 27.788 TL (%37,56)

14-Sivas: 18.359 TL (%37,12)

15-Afyonkarahisar: 17.751 TL (%36,94)

DOĞU İLLERİ DE LİSTEDE

Son 12 aylık süreçte kiraların en çok arttığı iller arasında Bingöl, Muş, Mardin, Iğdır, Batman gibi doğu ve güneydoğu illerinin de yer aldığını görülüyor. Ancak yüksek artışlara rağmen söz konusu illerde kira tutarlarının, Türkiye ortalamasının altında ve makul düzeylerde kaldığı görülüyor.

Sektör temsilcileri, bu illerde boş konutlar için kiraların önceki yıla göre düşük kaldığına dikkat çekerek, fiyatlarda bu yıl bir düzeltme yaşandığına dikkat çekiyor.

İSTANBUL, ANKARA, MUĞLA…

Listede mega kent İstanbul’un yanı sıra Ankara, Muğla, Antalya gibi büyükşehir belediyesi statüsündeki şehirler de yer alıyor. Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı bu şehirlerde ise kiraların, Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmeği görülüyor.

ORTA ANADOLU İLLERİ

“En yüksek kira artışı yaşanan iller” listesinde Karaman, Aksaray, Çorum, Sivas ve Afyonkarahisar gibi orta Anadolu illeri de bulunuyor. Sanayileşme ve nüfus yönünden daha zayıf olan bu illerdeki artış da sektör temsilcileri tarafından bir “düzeltme” olarak yorumlanıyor. Aksaray, %49,28’lik artışa rağmen ortalama 12 bin 323 TL ile en düşük kiraların gözlemlendiği iller arasında öne çıkıyor.

