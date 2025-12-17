Kira artış oranlarıyla ilgili takvim netleşmeye başladı. Ocak 2026 kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Aralık 2025 enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. Şimdi ise gözler ''Ocak ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabında...

2026 Ocak ayı kira zammı ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kasım 2025’te enflasyon, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış gösterdi. Enflasyon Araştırma Grubu’nun açıkladığı verilere göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 2,13 olurken, yıllık artış yüzde 56,82 seviyesinde gerçekleşti.

OCAK AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı TÜİK tarafından 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak Aralık 2025 enflasyon raksamlarının ardından netleşecek. Açıklanacak veriyle birlikte hem konut hem de iş yerleri için yasal kira artış üst sınırı belli olacak.

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Aralık 2025 kira artış oranı Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazandı. TÜİK verilerine göre Kasım 2025’te tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık artış yüzde 31,07 olarak kaydedildi. 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 35,91 oldu.

OCAK AYI KİRA ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ocak 2026 kira artış oranı için beklentiler, Aralık ayı enflasyonunun seyrine göre şekillenecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayında uygulanacak yasal kira artış sınırı da kesinleşmiş olacak.

