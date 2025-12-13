Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyonun sürdüğünü belirterek fiyat istikrarının öncelik olduğunu vurguladı. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Karahan, sıkı para politikasının süreceğini açıkladı, kira ve eğitim kaynaklı baskıların azalacağı mesajını verdi.

BERAT TEMİZ - Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, onur konuğu olarak katıldığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) Ankara’da düzenlediği Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda Türk ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hem kısa vadeli göstergelerin hem de orta vadeli görünümün dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ve süreceğini gösterdiğini söyleyen Karahan, en önemli önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, “Çünkü yüksek enflasyon vatandaşın alım gücünü ve hayat standardını düşürüyor” dedi.

Kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini ifade eden Karahan “Kira enflasyonunun ana sebebi deprem. Hem kira hem eğitimde etkili olan bir diğer husus geçmişte uygulanan fiyatlama üzerindeki kısıtlardır. Öncü veriler önümüzdeki dönemde kira enflasyonunun manşet enflasyona yakınsayacağını gösteriyor” diye konuştu.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Enflasyonun temel mallarda 38 puan, gıdada 43 puan ve hizmet kalemlerinde 52 puan gerildiğini ifade eden Karahan, “Dezenflasyon süreci devam etmekle birlikte hızı yavaşladı. Manşet enflasyonda gıda fiyatları kaynaklı oynaklık gördük. Gıda enflasyonu gerilese de beklentilerdeki gıda kaynaklı bozulma yıl sonu enflasyonunu etkiledi” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada enflasyonun yüzde 31 seviyesine indiğini hatırlatan Karahan, düşüşün kalıcılığını sağlamak için sıkı para politikası duruşunu devam ettireceklerini vurguladı. Karahan, “Enflasyon beklentileri, enflasyon artışını etkileyen verilerden biri. Yüksek seyretmekle birlikte, hane halkı enflasyon beklentileri de düşmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı hariç 6,5 puan faiz indirimi yaptıklarını açıklayan Karahan “Faiz kararını toplantı bazlı almaya devam edeceğiz, gerektiğinde para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde, bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Rezervlerde 124 milyar dolardan fazla artış kaydettiklerini belirten Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) rezervlerinin de 1 milyar doların altına düştüğünü söyledi. Karahan “KKM hesaplarının bakiyesi 143 milyar dolara ulaşmıştı. Şu anda bu bakiye 1 milyar doların altına indi. Bu konuyu da başarıyla gündemden çıkardık” ifadelerini kullandı.

"BEKLENMEYEN DARBELERE KARŞI GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ticarette risk ve belirsizliğin hâkim olduğunu, büyümenin yavaşladığını belirterek “Beklenmeyen darbelere karşı bünyemiz güçlü ve esnek olmalı” dedi. Turan şunları söyledi: İş dünyası tüm zamanını kur, faiz, enflasyon sarmalına yönetmeye ve finansman sıkıntılarını çözmeye ayırmamalı. Enerjisini uzun vadeli yatırım ve üretim kararlarına ayırabilmeli. Hiç şüphesiz bu imkânı sağlayacak en önemli koşul enflasyonun kalıcı olarak tek haneye inmesi. Fakat enflasyonla mücadeleyi kazanmak yeni küresel ekonomide tek koşul değil. Eski dünya düzenine göre belirlenmiş modeli değiştirmeli yeni stratejiler geliştirmeliyiz" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK AVRUPA EKONOMİSİDİR"

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Avrupa ile güçlü bağları olduğunu belirten Aras, Türkiye’nin artık Avrupa ekonomisi olduğunu söyledi. Türkiye - AB ilişkilerinin temel başlıklarından biri olan Gümrük Birliği konusuna değinen Aras, Gümrük Birliği’nin teknik olarak işlediğini ama siyasi tıkanıklıktan dolayı yenilenemediğini belirtti. Aras, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde daha derin bir entegrasyona ihtiyaç olduğunu belirterek “Avrupa entegrasyonumuzu derinleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

