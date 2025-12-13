Doğan, Beşiktaş’tan kiraladıkları orta sahanın durumunun Fatih Tekke’ye bağlı olduğunu belirtirken “4 futbolcumuza ciddi teklif var ama kadroyu bozma taraftarı değiliz” dedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunurken önemli açıklamalar da yaptı.

80 MİLYONLUK GELİR

Bugünkü mali genel kurul öncesi sorularını cevaplayan Doğan, Trabzonspor’u rahatlatacak iki önemli projeyi açıklayacaklarını belirterek “Emlak Konut ile anlaşmamız bitti; bunlardan biriyle ilgili sunum yapılacak. Stadyum çevresinde hayat alanı projesi var, onu da yarın (bugün) duyuracağız. Bu iki büyük yatırım kiralama yöntemiyle yapılacak ve Trabzonspor’a 60 ila 80 milyon avro arasında kalıcı gelir sağlayacak” dedi.

Ernest Muçi

ÇIKARLARA GÖRE HAREKET

Kadro planlamasında teknik direktör Fatih Tekke’nin taleplerine göre hareket edeceklerini belirten Doğan, “Bizim çalışma yöntemimiz belli; hoca ne diyorsa, şartlar uygunsa onu yapacağız. 4 oyuncumuza önemli teklifler var. Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Kadroyu bozmak gibi bir niyetimiz yok ama çok önemli bir teklif gelirse değerlendiririz. Çok geniş bir oyuncu havuzumuz var, her pozisyon için en az 5 aday masada. Muçi konusunda hocamız ‘alalım’ derse alırız. Teknik kadro isterse yaparız” ifadelerini kullandı.

TAPUSU 8,5 MİLYON AVRO

Güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan 24 yaşındaki Arnavut Muçi’nin satın alma opsiyonu 8,5 milyon avro.

BAŞKAN DOĞAN... İRFAN CAN’A NOKTA KOYDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a Beşikdüzü ziyaretinde bir muhtar, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin Trabzonspor’a transfer edilip edilmeyeceğini sordu. Başkan Doğan tek kelimelik net bir cevap verdi: Hayır.

