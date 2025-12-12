Son üç maçta beş gole imza atan Arnavut oyuncu Ernest Muçi, kendisini kiralık olarak gönderen Beşiktaş’a da gol atmak istiyor.

Trabzonspor ile Süper Lig'de çıktığı son üç maçta beş gol kaydeden Arnavut futbolcu Ernest Muçi, son haftalardaki etkili oyununu Beşiktaş karşısında da sürdürüp siyah beyazlılara gol atmak istiyor. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Trabzonspor, bu hakkını kullanması durumunda siyah beyazlılara beş taksit halinde 8,5 milyon euro ödeyecek. Arnavut futbolcu bordo mavili formayla Süper Lig'deki en golcü sezonunu yaşıyor.

GEÇEN SEZON DÖRT GOL

Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunun devre arasında transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig'de 13 karşılaşmada üç gole imza attı. Bir sonraki sezonda ise siyah beyazlı formayı ligde 27 kez sırtına geçiren Muçi dört gol, üç asistle takımına verim sağladı. Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 15 mücadelenin 11'inde 535 dakika sahada kalırken son üç haftada kaydettiği beş golle şimdiden Süper Lig'deki en golcü sezonuna ulaşmış oldu. Muçi kariyerinde ilk defa üst üste üç maçta gol attı.

Trabzonspor’da kendini bulan Muçi çok heyecanlı! Beşiktaş'ı bekliyor

Ernest Muçi, son 3 maçta attığı gollerle takımına 9 puan kazandırdı. Başakşehir mücadelesinde iki gol atan Muçi, 4-3'lük galibiyette büyük rol oynarken, 2-1'lik Göztepe maçında iki gol attı. Muçi, 3-1'lik Konyaspor maçında da ilk golün hazırlayıcısı, üçüncü golün kahramanıydı.

34 PUANIN 13'Ü İSTANBUL'DAN

Trabzonspor, Fath Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi bir grafik sergiliyor. Bordo mavililer bu sezon topladığı 34 puanın 13’ünü İstanbul takımlarından aldı. Sadece Fenerbahçe’ye yenlen Trabzonspor, Galatasaray ile berabere kaldı, Kasımpaşa, Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehr’i yendi.



