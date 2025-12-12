TCMB’nin faiz indiriminin adından ilk işlem gününde konut kredisi oranında yeni indirim dikkat çekerken, ihtiyaç ve taşıt kategorisinde henüz indirim olmadığı görülüyor. Hafta başında en ucuz konut kredisi faizi %2,69 seviyesinde bulunuyordu. Yeni indirimle bu oran %2,65’e geriledi. Konut, ihtiyaç ve taşıtta en ucuz oranlar hangi bankalarda? Örnek geri ödeme tabloları nasıl şekilleniyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- İç piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkan TCMB’nin faiz kararı beklentilere paralel olarak geldi. Merkez Bankası, politika faiz oranını 150 baz puanlık indirimle %38,00 seviyesine çekti. Dikkatler bir yandan kredi piyasalarına çevrildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 5 Aralık ile sona eren haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 788,32 milyar TL oldu. Kredi hacminde haftalık artış, 10 milyar TL’ye yaklaştı. Bu rakam, önceki hafta gerçekleşen 22 milyar liralık artışın da gerisinde kaldı.

KREDİ FAİZLERİ GERİLEDİ Mİ?

İhtiyaç kredilerinde geçen hafta 5,5 milyar liralık artış gerçekleşirken, konut kredisi hacmi yaklaşık 4 milyar TL yükseldi. Taşıt kredisi hacminde ise 118 milyon TL artış öne çıktı.

TCMB’nin faiz indiriminin adından ilk işlem gününde konut kredisi oranında yeni indirim dikkat çekerken, ihtiyaç ve taşıt kategorisinde henüz bir indirim olmadığı görülüyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

-Akbank: %2,65

-Ziraat Bankası: %2,69

-Halkbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 10 yıl vadede 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,65

-Aylık Taksit: 27 bin 700 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 354 bin 838 TL

Hafta başında en ucuz konut kredisi faizi %2,69 seviyesinde bulunuyordu. Aylık taksitler ise 28 bin 60 TL seviyesindeydi. Son indirimin ardından aylık taksitte 360 TL’lik düşüş dikkat çekerken, 10 yıl vadede toplam faiz yükü 39 bin 921 TL geriledi.

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Albaraka: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Türkiye Finans: %3,13 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 2 yıl vadede 250 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi:

-Finansman Tutarı: 250 bin TL

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Finansman Oranı: %3,10

-Aylık Taksit: 16 bin 447 TL

-Toplam geri ödeme: 394 bin 743 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

-Alternatif Bank: %2,79

-ONB: %2,99

-TEB: %3,99

-ON Dijital: %3,29

-ING: %3,49

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 1 yıl vadede 150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 150 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık Taksit: 15 bin 639 TL

-Toplam geri ödeme: 188 bin 416 TL

