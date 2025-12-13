Young Boys forması giyen 22 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayı giymek için istekli.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta ocak ayı transfer dönemi için şimdiden büyük hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlılarda takviyeler öncelikle savunmadan başlayacak.

REÇBER DEVREDE

Stoper bölgesi için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou’yu liste başı yapan transfer heyeti, sol bek için de hedefini belirledi. Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Young Boys’ta forna giyen Jaouen Hadjam ve menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta sol bek transferi için Cezayirli oyuncu liste başında! Hadjam harekatı

ÇOK YÖNLÜ BEK

Kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli oyuncunun Beşiktaş’a gelmeye istekli olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan 22 yaşındaki oyuncu için Young Boys’un belirleyeceği bonservis bedeli bekleniyor. PSG, Paris FC ve Nantes formalarını giyen genç oyuncu, 2024 yılında 1,3 milyon euro bedelle Young Boys’a transfer oldu. Sol bek bölgesinin yanı sıra sağ bek ve orta sahanın solunda da görev yapabilen Hadjam, çok yönlülüğüyle dikkati çekiyor.

SONRADAN GİREBİLİR! RAFA SİLVA KADRODA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Rafa Silva’yı Trabzon deplasmanında kullanmayı düşündüğünü duyurmuştuk. Jota Silva ve Cengiz Ünder’in yokluğunda Portekizli yıldızın maç kadrosuna alınacağı öğrenildi. Rafa Silva’nın ihtiyaç olması durumunda oyuna sonradan girme ihtimali bulunuyor.





