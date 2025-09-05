Altında son 12 haftanın en iyi performansı! Piyasada dikkatler saat 15:30’da

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta %3,27 primle, son 12 haftanın en yüksek kazancına doğru ilerliyor. Geçen haftayı 3.447 dolardan tamamlayan ons, bugün TSİ 07:00 sıralarında 3.560 dolara yakın fiyatlardan güne başlıyor.

Ons altında aynı zamanda rekor seviyelerin de görüldüğü bu hafta, en yüksek 3.578 dolar test edilmişti.

5 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

Öte yandan iç piyasada işlem gören 5 Eylül 2025 gram altın fiyatı da 4.720 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 4561 TL’den kapanış yapan gram altında bu hafta gerçekleşen yükseliş de %3,36’ya ulaştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda bu sabah gram satış fiyatı 4.760 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 7.765 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Yıl boyunca küresel ticaret endişeleri ve tarifeler, zayıflayan dolar ve jeopolitik risklerden destek bulan altın fiyatlarındaki son yükseliş, FED’den faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına yönelik endişelerden destek buldu.

Son olarak ABD Başkanı Trump’ın, FED üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. ABD’li Goldman Sachs tarafından yapılan uyarıda da FED'in itibarının zarar görmesi halinde ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceği ileri sürülmüştü.

İSTİHDAMDAN ZAYIF SİNYALLER

Bu arada ABD’de istihdam piyasasından bu hafta gelen 3 kritik veri de zayıf görünüme işaret etti:

JOLTS açık iş ilanları verisi temmuzda, 7,4 milyon beklentiye karşılık 7,18 milyon oldu.

Ağustosta ADP Özel Sektör İstihdamı 54 bin arttı ve 65 bin olan beklentinin altında kaldı.

Haftalık işsizlik başvuruları da 230 bin tahmin edilirken, 237 bin kişi ile son 3 ayın zirvesinde gerçekleşti.

DİKKATLER SAAT 15:30'DA!

Piyasalarda dikkatler bugün, FED tarafından da dikkatle izlenen tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Temmuzda 73 bin artış olarak gelen istihdamın, ağustosta da 75 bin artması bekleniyor. TSİ 15:30’da gelecek açıklanacak veri ile birlikte işsizliğin de %4,2’den %4,3’e yükselebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, beklentilere paralel ya da daha düşük bir veri halinde, altında volatilitenin artabileceğini ifade ediyor.