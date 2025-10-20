Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü pizzacıda 68 şube kapatılıyor! Bin 200 kişi işsiz kalacak

Pizza Hut İngiltere, 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatacağını açıkladı. Bu durumda, bin 200 kişinin işsiz kalması bekleniyor.

Pizza Hut İngiltere, 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatacağını ve yaklaşık bin 200 kişinin işini kaybedeceğini duyurdu. Ancak benzer sayıda pozisyon ve işletmenin korunacağı bildirildi.

Pizza Hut İngiltere restoranlarının sahibi DC London Pie, Ocak ayında zinciri iflastan kurtarmıştı. Şirket bugün FTI Consulting’i yöneticiler olarak atadı.

64 RESTORAN VE BİNLERCE İŞ GÜVENCEDE

Yum! Brands, Pizza Hut’ın global sahibi ve KFC ile Taco Bell’in arkasındaki şirket, İngiltere’deki 64 restoranı devralmayı kabul ederek bin 277 işin korunmasını sağladı.

Personnel Today'den edinilen bilgilere göre Pizza Hut Avrupa ve Kanada Genel Müdürü Nicolas Burquier, “Bu hedefli satın alma, misafir deneyimini güvence altına almak ve mümkün olduğunda işleri korumayı amaçlıyor. Önceliğimiz, devralınan lokasyonlarda operasyonel devamlılığı sağlamak ve çalışanlara geçiş sürecinde destek olmak” dedi.

Pizza Hut UK sözcüsü, “Pizza Hut İngiltere, DC London Pie Limited’in yöneticilerinin atanmasının ardından, yeme-içme operasyonlarını önceden planlanmış bir yönetim paketiyle devralıyor. Yaklaşık bin 277 çalışan, restoran üstü yöneticiler ve destek ekipleri dahil olmak üzere İngiltere TUPE yasası kapsamında yeni Yum! şirketine transfer olacak” açıklamasında bulundu.

Hangi restoranların kapanacağı ve hangilerinin Yum! bünyesine geçeceğine ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı.

UKHospitality’nin Ağustos ayında yayımladığı analiz, 2024 Bütçesi’nden bu yana İngiltere’deki iş kayıplarının %53’ünün konaklama ve yiyecek-içecek sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu. Yaklaşık 165 bin iş kaybı yaşanırken, bunların 89.000’i konaklama sektörüne ait oldu.

