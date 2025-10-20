Avrupa'da tarihi şampiyonluk: 813 kişilik köy takımı Mjällby, Devler Ligi'ne gidiyor

İsveç 1. Ligi'nin mütevazı ekibi Mjallby, 101 yıllık lig tarihinde büyük bir başarıya imza atarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 27. haftasında Göteborg'a konuk olan Mjallby, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ilk şampiyonluğunu kazandı. Gamla Ullevi Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mjallby'nin gollerini 21. dakikada Jacob Bergström ile 28. dakikada Tom Pettersson kaydetti.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Mjallby, en yakın takipçisi Hammarby'nin 55 puanda kalmasıyla bitime 3 hafta kala ilk şampiyonluğunu garantiledi.

DEVLER LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEKLER

9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu zaferle birlikte gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı siyahlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

YALNIZCA BİR MAĞLUBİYET ALDILAR

Maçlarını 7 bin 500 kişilik Strandvallen Stadyumu’nda oynayan Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç’in en üst profesyonel liginde şampiyon oldu.

Teknik Direktör Anders Torstensson’un yönetimindeki takım ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.