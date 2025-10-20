Borsa yükseldi, altın fiyatları geriledi!

Borsa İstanbul’da yatırımcılar pozitif bir günü geride bırakırken, altın fiyatlarında ise sınırlı bir gerileme gözlendi. BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamlarken, gram ve ons altın uluslararası piyasalarda dalgalı seyretti.

BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 Y ÜKSELİ Şİ

BIST 100 endeksi, günü 275,63 puan artışla 10.484,39 puandan tamamladı ve yüzde 2,70 değer kazandı. Güne 10.247,28 puandan başlayan endeks, gün içi en düşük 10.109,02 ve en yüksek 10.522,63 puanı gördü.

BIST 30 endeksi de günü 349,15 puan ve yüzde 3,16 artışla 11.412,11 puandan kapattı. Sektörel bazda teknoloji endeksi yüzde 3,38, mali endeks yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 1,85 ve hizmetler endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Endekse dahil hisselerin 85’i prim yaparken, 13’ü geriledi, 2’si yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, ASELSAN ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI D Ü Ş Ü Ş

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.347,7 dolar seviyesinde işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 195 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda ise 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 37,15, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti.

D ÖVİZ VE PETROL PİYASAS I

TCMB’nin açıkladığı efektif döviz kuru verilerine göre dolar alışta 41,8474, satışta 42,0151 lira olarak belirlendi. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1661, sterlin/dolar paritesi 1,3422 ve dolar/yen paritesi 150,530 seviyesinde seyretti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 60,8 dolardan işlem gördü.