1 milyon TL’nin getirisi arttı! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararının dikkatle takip edileceği yeni hafta başladı. 23 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te gelecek kritik karar öncesinde, gözler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi.

Bankalarca bu hafta ilan edilen mevduat oranlarına bakıldığında ise geçen haftaya göre bir artış göze çarpıyor. “Vadesiz hesapta nakit bulundurma şartı olmaksızın” geçen hafta %44,00 olan en yüksek mevduat oranın, bu hafta %44,50 seviyesine yükseldiği görülüyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

20 Ekim 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:

-QNB: %44,50

-Denizbank: %44,25

-Akbank: %44,00

-Vakıfbank: %43,50

-Getir Finans: %43,00

-Yapı Kredi: %42,50

-Alternatif Bank: %41,50

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %40,00

-ING: %39,00

-Ziraat Bankası: %38,00

-Burgan Bank: %38,00

-Halkbank: %38,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

Bankalarca ilan edilen oranlarda geçen haftaya göre yükseliş gözlemleniyor.

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şöyle:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 44,50

-Mevduat Getirisi: 32 bin 136 TL

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

Yine en yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu ise şu şekilde:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 44,50

-Mevduat Getirisi: 19 bin 507 TL

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Piyasalarda, yüksek gelen eylül enflasyonun ardından ekimde de aylık TÜFE’nin %2’nin üzerinde olabileceği yönünde beklentiler öne çıkmaya başladı. Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan piyasa katılımcıları anketine de bu beklentiler yansımıştı. Ekim ayı anket sonuçlarına göre TÜFE’nin bu ay %2,34 gelebileceği ve enflasyonun da yıl sonunda %31,77’ye ulaşarak beklentiyi aşabileceği tahmin edildi.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Bankacılık kaynakları “TCMB, enflasyon ve beklentilerdeki bu gelişmeleri dikkate alarak daha sınırlı faiz indirimine gidebilir. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu koruyacaklarını vurgulamıştı. Bu sebeple mevduat faizlerinde sınırlı bir yükseliş yaşanıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

TCMB, eylül toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek %40,50 seviyesine çekmişti.