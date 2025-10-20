Konuta yatırım yapan mı kazandı, altında kalan mı? İşte son 10 yıllık getiriler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte konut satışlarının da rekorlar kırması dikkatlerden kaçmıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında ülke genelinde 150 bin 657 adet konut satıldı. Bu rakam, konut satışlarında “eylül rekoru” olarak kayıtlara geçti.

2025 yılının Ocak-Eylül döneminde de konut satışları %19,20 gibi önemli bir oranda artarak, 1 milyon 129 bin adede yaklaştı. Bu satış ise 2020 yılının ardından en yüksek ocak-eylül verisi oldu.

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN…

Kredilerde yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut satışları yıl boyunca artmaya devam etti. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri ve kuyumcu esnafı, Türkiye’de yastık altında ciddi bir altın stoku olduğunu ifade ederek, “Altın fiyatlarında bu yıl %100’e yakın yükseliş yaşandı. Konut fiyatları ise yüksek faiz ve enflasyon ortamında reel olarak ucuz kaldı. Bunu fırsat bilen altın yatırımcısı, sarı metalden konuta geçmeye başladı” görüşünde birleşiyor.

Öte yandan oturmak için konut almak isteyenler ve bunun için yıllardır altın olarak birikim yapanlar da gram fiyatındaki tarihî yükselişin ardından ev ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldi.

‘GRAM’ BAZINDA KONUT FİYATLARI

Bu arada Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde (EVDS) yer alan bilgilerden derlediğimiz rakamlara göre; son 10 yıllık süreçte Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı, yıl sonu spot piyasa gram altın fiyatı ve altın bazında ortalama konut metrekare fiyatları şöyle gerçekleşti:

2016 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 2.450 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 130,70 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 18,75 gram

2017 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 2.751 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 159,20 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 17,28 gram

2018 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 2.936 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 218,20 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 13,45 gram

2019 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 2.950 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 290,30 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 10,16 gram

2020 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 3.577 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 454,10 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 7,87 gram

2021 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 4.867 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 779,70 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 6,24 gram

2022 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 12.975 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 1.096,90 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 11,83 gram

2023 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 25.953 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 1.954,95 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 13,27 gram

2024 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 33.224 TL

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 2.983,70 TL

-Altın bazında metrekare fiyatı: 11,13 gram

2025 YILI

-Ortalama konut metrekare fiyatı: 39.980 TL (3. çeyrek ortalama)

-Yıl sonu gram altın fiyatı: 5.726,98 TL (17 Ekim 2025 kapanış fiyatı)

-Altın bazında metrekare fiyatı: 6,98 gram

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Geride kalan 10 yıllık dönemde altın bazında ortalama metrekare konut fiyatı, 2021 yılında 6,24 gram ile en düşük seviyesini gördü.

-Bu yıl ise (konut fiyatlarında 3. çeyrek ortalama fiyatı ve 17 Ekim 2025 spot gram altın satış fiyatı dikkate alındığında) gram altın bazında konut metrekare fiyatı 6,98 grama kadar düştü. Bu rakam, son yılda en düşük ikinci seviye oldu.

-10 yıllık süreçte gram altın/konut paritesi, 2016 yılında 18,75 seviyesinde bulunuyordu. Bu, son 10 yılın en yüksek rakamı. Yani altının konut karşısında alım gücünün de en düşük olduğu seviye olarak öne çıktı.

- Son 10 yıllık süreçte Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı %1531 yükseldi. Aynı süreçte ise gram altın %4281 prim yaptı. 2016’dan bu yana altın yatırımcısı daha fazla getiri elde etti.