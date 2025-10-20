Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!
20 Ekim
Amazon çöktü mü, neden açılmıyor soruları merakla araştırılıyor. 20 Ekim sabahından itibaren, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Amazon ve Amazon’un bulut hizmetleri üzerinden çalışan uygulamalara erişimde sorun yaşamaya başladı.
Snapchat, Canva, Clash Royale, Duolingo, Udemy, Roblox, Instructure (Canvas by Instructure), Crunchyroll, Venmo, Rainbow Six Siege, Amazon Alexa, Coinbase, Goodreads, Ring, The New York Times, Life360, Fortnite, Apple TV, Verizon, Robinhood, Chime, Perplexity, McDonald's App, CollegeBoard, Wordle ve PUBG Battlegrounds gibi popüler platformlar da erişim sorunu ile karşı karşıya. Pe
