Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!

Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!

- Güncelleme:
Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!
Haberler

Amazon çöktü mü, neden açılmıyor soruları merakla araştırılıyor. 20 Ekim sabahından itibaren, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Amazon ve Amazon’un bulut hizmetleri üzerinden çalışan uygulamalara erişimde sorun yaşamaya başladı.

Snapchat, Canva, Clash Royale, Duolingo, Udemy, Roblox, Instructure (Canvas by Instructure), Crunchyroll, Venmo, Rainbow Six Siege, Amazon Alexa, Coinbase, Goodreads, Ring, The New York Times, Life360, Fortnite, Apple TV, Verizon, Robinhood, Chime, Perplexity, McDonald's App, CollegeBoard, Wordle ve PUBG Battlegrounds gibi popüler platformlar da erişim sorunu ile karşı karşıya. Pe

Amazon Web Services arızası interneti kilitledi: Canva, Snapchat ve Duolingo'dan Udemy'e kadar birçok uygulama çöktü!Konuta yatırım yapan mı kazandı, altında kalan mı? İşte son 10 yıllık getiriler…
