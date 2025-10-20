Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Divan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir?

Divan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Divan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Divan Otel, Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Divan Grubu'na ait bir otel zinciri olarak biliniyor. Grup CEO'su Murat Tomruk, 2020'den beri görev yapıyor. Divan Otel'in sahibi merak edilirken son gelişmelerin ardından Murat Tomruk kimdir, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Divan Otel, Türkiye'nin köklü otelcilik markalarından biri olarak Koç Holding'in bünyesinde yer alırken, Grup Genel Müdürü Murat Tomruk'un kariyeri ve son gelişmeleri merak ediliyor.

DİVAN OTEL KİMİN?

Divan Otel, Koç Holding bünyesindeki Divan Grubu'na aittir. Grup, 1956'dan beri otel, restoran ve pastane sektöründe faaliyet gösteriyor ve ulusal/uluslararası 17 otel, 23 pastane ile hizmet veriyor. Divan İstanbul Oteli, Vehbi Koç tarafından kuruldu ve 2010'da yenilendi. Koç Holding'in turizm yatırımlarının bir parçası olarak, Divan markası lüks konaklama ve gastronomi alanında konumlanıyor.

Divan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir? - 1. Resim

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini, aynı dalda University of Pennsylvania’da yüksek lisansını tamamladı. 

1988'de Koç Sistem'e satış temsilcisi olarak girdi ve Endüstri/Ticari Sektör Genel Müdür Yardımcısı görevine kadar yükseldi. 

Divan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir? - 2. Resim

1994-1995'te Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. 2002-2005 Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörü, 2005-2015 Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörü, 2015-2020 Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu? - HaberlerTCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu?Kral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldi - HaberlerKral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldiİstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacak - Haberlerİstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacakBugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi!Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak, Türkiye'de kış saatine ne zaman geçilecek? - HaberlerAvrupa'da saatler ne zaman geri alınacak, Türkiye'de kış saatine ne zaman geçilecek?Deprem bulutları gerçek mi, nedir? Cirrocumulus bulutları merak ediliyor - HaberlerDeprem bulutları gerçek mi, nedir? Cirrocumulus bulutları merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...