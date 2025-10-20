Divan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir?

Divan Otel, Türkiye'nin köklü otelcilik markalarından biri olarak Koç Holding'in bünyesinde yer alırken, Grup Genel Müdürü Murat Tomruk'un kariyeri ve son gelişmeleri merak ediliyor.

DİVAN OTEL KİMİN?

Divan Otel, Koç Holding bünyesindeki Divan Grubu'na aittir. Grup, 1956'dan beri otel, restoran ve pastane sektöründe faaliyet gösteriyor ve ulusal/uluslararası 17 otel, 23 pastane ile hizmet veriyor. Divan İstanbul Oteli, Vehbi Koç tarafından kuruldu ve 2010'da yenilendi. Koç Holding'in turizm yatırımlarının bir parçası olarak, Divan markası lüks konaklama ve gastronomi alanında konumlanıyor.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini, aynı dalda University of Pennsylvania’da yüksek lisansını tamamladı.

1988'de Koç Sistem'e satış temsilcisi olarak girdi ve Endüstri/Ticari Sektör Genel Müdür Yardımcısı görevine kadar yükseldi.

1994-1995'te Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. 2002-2005 Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörü, 2005-2015 Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörü, 2015-2020 Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.