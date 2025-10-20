Kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte Avrupa’da sabahlar daha aydınlık, akşamlar ise daha geç karanlık olacak. Böylece güneş ışığından daha fazla yararlanılması ve enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Peki, Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak, Türkiye'de kış saatine ne zaman geçilecek?

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa ülkeleri 2025 yılı itibarıyla her zamanki gibi Ekim ayının son pazar gecesi kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Bu yıl saatler 25 Ekim Cumartesi gününü 26 Ekim Pazar gününe bağlayan gece geri alınacak. Uygulama kapsamında saatler 03.00’te bir saat geriye alınarak 02.00’ye ayarlanacak.

Gün doğumu bir saat erkene çekilecek, sabah saatlerinde hava daha erken aydınlanacak. Cep telefonları ve bilgisayar gibi dijital cihazlar otomatik olarak güncellenecekken, kol saatleri ve araç saatlerinin manuel olarak ayarlanması gerekecek.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİNE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Türkiye’de 2016 yılında alınan karar doğrultusunda yaz ve kış saati uygulaması sona erdirildi. Alınan kararın ardından Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması yürürlükte kaldı. Türkiye'de bu nedenle 2025 yılında da saatler geri alınmayacak.

Türkiye’de 25 Ekim gecesi herhangi bir değişiklik yapılmayacak, saatler aynı kalacak. Avrupa ülkeleri kış saatine geçtikten sonra Türkiye ile Avrupa arasındaki zaman farkı yeniden bir saat artacak. Türkiye ile Almanya arasındaki fark 1 saatten 2 saate çıkacak.

SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

2016 yılında yürürlüğe giren “kalıcı yaz saati uygulaması” kararı nedeniyle ülkemizde artık saatler geri alınmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan karar, gün ışığından en yüksek oranda faydalanmayı ve enerji tasarrufu yapmayı hedefliyor.