- Güncelleme:
MasterChef Türkiye'de heyecan devam ederken 19 Ekim 2025 Pazar günü kaptanlık oyunu oynandı. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı seçildi ve ardından kırmızı takım kaptanı da belli oldu. Bu nedenle 19 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim merak edilirken kırmızı ve mavi takım yarışmacıları araştırılıyor. İşte detaylar...

MasterChef'te kaptanlık oyunu dün akşam oynandı ve ardından mavi takım kaptanı kim belli oldu. 19 Ekim MasterChef Türkiye kırmızı ve mavi takım yarışmacıları mücadelelerini yeni haftada sürdürecek. Yarışmacılar 1 hafta daha programda kalmayı garantilemek için takımca mücadele ediyor. 

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

19 Ekim 2025 Pazar akşamı oynanan kaptanlık oynununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan çiğköfte hazırlamalarını istedi ve süre olarak 45 dakika verildi. Verilen süre sonunda en iyi çiğköfteyi hazırlayan aday, Mavi Takım kaptanı Ayten oldu. Ayten ise kırmızı takım kaptanlığına Nisa'yı seçti. Böylece yeni haftanın takımları ve kaptanları belirlendi. 

MasterChef mavi kaptan kim oldu? 19 Ekim kırmızı ve mavi takım belirlendi - 1. Resim

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Ayten (Kaptan)

Hakan

Özkan

Çağatay

Mert

Sezer

Eylül

Çağlar

MasterChef mavi kaptan kim oldu? 19 Ekim kırmızı ve mavi takım belirlendi - 2. Resim

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Nisa (Kaptan)

Furkan

Gizem

Sümeyye

Ayla

Murat Can

Barış

MasterChef mavi kaptan kim oldu? 19 Ekim kırmızı ve mavi takım belirlendi - 3. Resim

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChet Türkiye'de 18 Ekim'de oynanan eleme oyununda Cansu yarışmaya veda etti. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

