İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimini paylaştı

Okullarda ara tatilin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?" sorularını araştırmaya devam ediyor. İşte MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.

İlgili Haber Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın kripto para sözleri gündem oldu

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

MEB 2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİNİ PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi şu şekilde: