Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimini paylaştı

İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimini paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimini paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okullarda ilk ders zilinin 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de merak ediliyor. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler,"İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?" sorularına cevap arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) paylaştığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.

Okullarda ara tatilin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?" sorularını araştırmaya devam ediyor. İşte MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

MEB 2025-2026 ARA TATİL TAKVİMİNİ PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi şu şekilde:

  • 10 Kasım 2025: Öğrenciler için birinci ara tatil başlıyor.
  • 14 Kasım 2025: Birinci ara tatil sona eriyor.
  • 19 Ocak 2026: Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
  • 30 Ocak 2026: Yarıyıl tatili sona eriyor.
  • 16-20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor - HaberlerBu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Ekim TV yayın akışı araştırılıyor1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir? - Haberler1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?Crystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerCrystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerAdana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Manchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerManchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerBaşakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Sonraki Haber Yükleniyor...