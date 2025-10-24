Ebubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yeni CEO'su oldu. RTÜK Başkanlığı görevi sona eren Şahin'in 24 Ekim 2025 Cuma günü Türk Telekom'a CEO olarak getirilmesinin ardından, "Ebubekir Şahin kimdir?" sorusu aramalarda öne çıktı. İşte Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri hakkında bilinenler.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin, 1974 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamlayan Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde memurluk yapan Ebubekir Şahin, Refah-Yol hükümetleri döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde Milletvekili Danışmanlığı görevini üstlendi. Şahin, 2002 yılı itibarıyla AK Parti’nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği ve Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu.

2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüten Şahin, 2014-2017 tarihlerinde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı.

Ebubekir Şahin, 16 Ekim 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. Üye olarak bir süre görev yapan Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde yapılan seçimle RTÜK Başkanı oldu. Şahin, 18 Ekim 2023 tarihinde RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce biliyor.