Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ebubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri

Ebubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ebubekir Şahin kimdir? Türk Telekom&#039;un yeni CEO&#039;su Ebubekir Şahin&#039;in hayatı ve kariyeri
Ebubekir Şahin, RTÜK, Türk Telekom, CEO, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar RTÜK Başkanlığı görevini üstlenen Ebubekir Şahin'in 24 Ekim 2025 tarihinde Türk Telekom'un yeni CEO'su olması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeyle birlikte, "Ebubekir Şahin kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin hakkında merak edilenler.

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yeni CEO'su oldu. RTÜK Başkanlığı görevi sona eren Şahin'in 24 Ekim 2025 Cuma günü Türk Telekom'a CEO olarak getirilmesinin ardından, "Ebubekir Şahin kimdir?" sorusu aramalarda öne çıktı. İşte Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri hakkında bilinenler.

Ebubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri - 1. Resim

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin, 1974 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamlayan Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde memurluk yapan Ebubekir Şahin, Refah-Yol hükümetleri döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde Milletvekili Danışmanlığı görevini üstlendi. Şahin, 2002 yılı itibarıyla AK Parti’nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği ve Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu.

Ebubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri - 2. Resim

2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüten Şahin, 2014-2017 tarihlerinde ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı.

Ebubekir Şahin, 16 Ekim 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. Üye olarak bir süre görev yapan Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde yapılan seçimle RTÜK Başkanı oldu. Şahin, 18 Ekim 2023 tarihinde RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi.

Ebubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri - 3. Resim

Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce biliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

RTÜK Başkanlığı görevi sona eren Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yeni genel müdürü olduTELE1'e kayyım atandı! Merdan Yanardağ Genel Yayın Yönetmeni'ydi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çiftçilere destek ödemesi ne zaman, saat kaçta yatıyor? - HaberlerÇiftçilere destek ödemesi ne zaman, saat kaçta yatıyor?Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2025 - HaberlerCumartesi günü eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2025Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu! - HaberlerKasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu!Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim - HaberlerBugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 EkimBeta nasıl öldü? Ünlü rapçinin ölüm nedeni yeniden gündeme geldi - HaberlerBeta nasıl öldü? Ünlü rapçinin ölüm nedeni yeniden gündeme geldiOkullar artık erken mi kapanacak? İstanbul’da bugün okullar tatil ilan edildi - HaberlerOkullar artık erken mi kapanacak? İstanbul’da bugün okullar tatil ilan edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...