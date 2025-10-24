RTÜK Başkanlığı görevi sona eren Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yeni genel müdürü oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) 23 Ocak 2019’dan bu yana dört dönemdir başkanlık yapan Ebubekir Şahin’in görev süresinin dolmasının ardından Üst Kurul, yeni başkan seçimi için toplandı. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Daniş RTÜK başkanı olurken, başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi.

Ebubekir Şahin'in hangi göreve geleceği merak konusuydu. Türk Telekom'dan gelen KAP açıklamasıyla yeni görevi belli oldu.

EBUBEKİR ŞAHİN'İN YENİ GÖREVİ

Türk Telekom genel müdürlüğüne Ebubekir Şahin getirildi. Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde, "Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin'i Şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir" denildi.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Memur, Refah-Yol hükûmetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde Milletvekili Danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu. Ardından 2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü. 2014 - 2017 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı.

6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda 16.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, 18.10.2023 tarihinde yeniden seçilerek dördüncü dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.