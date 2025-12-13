Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda yaptığı konuşmaya mikrofonu kapalı olduğu için başlayamadı. Putin, alkışların ardından kürsüye geldi ancak 34 saniye boyunca sesi salona yansımadı.

KONUŞMAYA DEFALARCA BAŞLADI, KİMSE DUYMADI 73 yaşındaki Putin, konuşmasına birkaç kez başlamaya çalıştı. Salondaki liderler ve heyetler, Putin’in dudaklarının hareket ettiğini ancak ses gelmediğini fark etti. Putin, durumu anlayınca etrafına bakarak yardım istedi.

SALONDAKİ LİDERLER SESSİZCE İZLEDİ O anlarda aralarında NATO ülkelerinin liderlerinin de bulunduğu 16 devlet ve hükümet başkanı, Putin’in kürsüde sessiz kalışını izledi. Salonda herhangi bir müdahale gelmedi.

YARDIMCISI MİKROFONU AÇTI Bir süre sonra Putin’e yakın bir görevli kürsüye yaklaştı ve mikrofonun açma düğmesini gösterdi. Mikrofonun açılmasının ardından Putin konuşmasına başlayabildi ve sadece “Teşekkür ederim” dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI Yaşanan anlar kısa sürede internete düştü. Görüntüler, sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı ve Putin’in kürsüde sessiz kalışı alay konusu oldu. Azerbaycan merkezli Minval haber ajansı, Putin’in yanlış düğmeye bastığını ve neredeyse bir dakika boyunca konuştuğunu ancak ses çıkmadığını yazdı.

İKİ GÜNLÜK TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ SÜRÜYOR Putin, Türkmenistan’daki iki günlük ziyareti kapsamında çeşitli liderlerle ikili görüşmeler yapıyor. Rus lider, Aşkabat sokaklarında Aurus marka resmi limuziniyle görüntülendi.

