Aralık ayının son günlerinde gözler bir kez daha yılbaşı tatil tarihlerine çevrildi. 2025 yılının son günü olan 31 Aralık bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar, 31 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kaç gün tatil yapacağını merak ediyor. Peki, 31 Aralık yarım gün tatil mi? 1 Ocak (yılbaşı) resmi tatil mi?

2025 yılının sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışan ve öğrenci yılbaşı tatili takvimini araştırmaya başladı. Yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba, yeni takvimin başlangıcı olan 1 Ocak ise 2026 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Yeni yılda tatil planı yapan çalışanlar ve öğrenciler, "Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?" sorularına cevap arıyor.



31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tam gün mesai uygulanacak. Kamu kurumları, bankalar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Ocak 2026 Perşembe, yılbaşı nedeniyle resmi tatil olarak uygulanacak. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar, noterler ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı yılbaşı tatili, hafta sonu ile birleştirilmediği sürece 1 gün ile sınırlı olacak. Ancak 31 Aralık Çarşamba veya 2 Ocak Cuma günü izin alanlar için tatil süresi uzatılabilecek.

2026 TATİL TAKVİMİ

2026 yılı resmi tatil takvimi netleşti. Çalışanlar ve öğrenciler için yeni yılda toplam 15,5 gün resmi tatil bulunurken, tatillerin hafta içine denk gelmesi sayesinde birkaç gün izinle uzun tatil fırsatları ortaya çıkıyor.

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

