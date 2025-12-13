Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'da Papara Park’ta karşılaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta her iki takımdan da önemli isimler forma şansı bulamayacak.

Trendyol Süper Lig’in 16’ncı haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiye sahne olacak. Karşılaşma, 14 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın yapacakları maçla 142. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette 52 yılı aşkın sürede oynanan 141 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 36 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Ligde 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 haftada topladığı 8 puanla üst sıralara tutunmaya çalışan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak puan farkının açılmasını önlemek istiyor. Trabzonspor ise ligde 10 maçtır yenilmiyor ve 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip derbiyi kayıpsız atlatarak liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, RAFA BELİRSİZ

Beşiktaş'ta 4 oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara devam eden Rafa Silva'nın ise karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Ayrıca Felix Uduokhai, 3 sarı kartı ile ceza sınırında yer alıyor. Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı. Uduokhai, Trabzonspor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN'DAN UYARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesinde savunma hattına net uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, son dönemlerde yenile gollerin defanstaki bireysel hatalardan dolayı olduğunu söylerken; bu hataların hem oyunun dengesini bozduğunu hem de puan kayıplarına neden olduğunu dile getirdi.

Sergen Yalçın, özellikle oyun kurulumunda yaşanan top kayıpları, adam paylaşmadaki aksaklık ve ceza sahası içinde koordinasyon problemleri yaşandığını belirtti. Deneyimli teknik adam, ligin en formda takımlarından olan Trabzonspor'un tempolu ve baskılı bir oyun oynadığını, en küçük hatanın bile telafisinin zor olacağını ifade etti.

TOURE, FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, son iki maçı boş geçmedi. Malili golcü, 3'ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki ilk golünü RAMS Başakşehir'e karşı atan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra derbide Fenerbahçe'ye karşı gol bulmayı başardı. Toure, son iki haftada oynanan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarında da rakip ağları birer kez sarstı.

KARTAL DEPLASMANDA UÇUYOR

Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başarırken; Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalarak söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.

TRABZONSPOR KENETLENDİ

Trabzonspor cephesinde ise Beşiktaş derbisi öncesi tam anlamıyla kenetlenme yaşanıyor. Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığına rağmen bordo-mavililer, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın biletlerinin tükenmesiyle birlikte, Fatih Tekke döneminin en yüksek seyirci katılımının olması bekleniyor.

ONUACHU YOKLUĞUNDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Karadeniz temsilcisinin en önemli hücum silahı Paul Onuachu, sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Tekke, bu eksiklik nedeniyle hücum hattında alternatif planlar üzerinde duruyor. Tekke'nin gol silahı Onuachu, geride kalan 15 haftalık bölümde tüm maçlarda top koşturmuş, 11 gol ve 1 asist katkısı vermişti.

HÜCUMDA MUÇI-AUGUSTO TERCİHİ

Onuachu’nun yokluğunda Felipe Augusto ve Ernest Muçi ikilisinin hücumda görev alması bekleniyor. Sakatlığının ardından Göztepe maçında kısa süre alan Augusto’nun performansı belirleyici olurken, ligin son 3 haftasında ortaya koyduğu performansla öne çıkan Muçi, bordo-mavililerin en önemli hücum kozlarından biri olacak.

SAVUNMADA REVİZYON

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 78'inci dakikasında gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kalan Wagren Pina’ın da derbide forma giyemeyecek olması savunma kurgusunda revizyona yol açacak. Stefan Savic’in durumunun belirsizliği, Rayyan Baniya’nın ameliyat olması alternatif noktasında teknik heyeti yeni çözümler üretmeye itiyor.

