UEFA, Avrupa kupalarında bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından kulüpler sıralamasını güncelledi. Son listede Türkiye’den yalnızca bir takım ilk 40 içerisinde kendine yer bulabildi.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken, bu hafta oynanan maçlar sıralamaya doğrudan yansıdı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray deplasmanda Monaco’ya 1-0 yenilirken; Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Brann karşısında aldığı 4-0’lık net galibiyetle dikkat çekti. Konferans Ligi temsilcilerinden Samsunspor ise sahasında AEK’ya 2-1 mağlup oldu.

İLK 40'TA TEK TÜRK TAKIMI VAR

Hafta içi oynanan müsabakaların ardından UEFA’nın güncel kulüpler listesinde ilk 10 basamakta herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak ilk 40 içerisinde yalnızca bir Türk takımının bulunması dikkat çekti.

UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 şöyle oluştu:

Real Madrid – 131.500

Bayern Münih – 124.250

Inter – 121.250

Manchester City – 117.750

Liverpool – 115.500

Paris Saint-Germain – 109.500

Borussia Dortmund – 98.750

Bayer Leverkusen – 98.250

Barcelona – 96.250

Arsenal – 93.000

Türk takımlarının UEFA’daki güncel sıralamaları ise şu şekilde:

Konyaspor – 173

Adana Demirspor – 172

Samsunspor – 171

Trabzonspor – 157

Sivasspor – 145

Beşiktaş – 115

Başakşehir – 94

Galatasaray – 46

Fenerbahçe – 40

