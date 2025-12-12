UEFA sıralaması güncellendi! İlk 40’ta tek Türk takımı var
UEFA, Avrupa kupalarında bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından kulüpler sıralamasını güncelledi. Son listede Türkiye’den yalnızca bir takım ilk 40 içerisinde kendine yer bulabildi.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.
- Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 yenerek galip geldi.
- Samsunspor, Konferans Ligi'nde AEK'ya 2-1 mağlup oldu.
- UEFA kulüpler sıralamasında ilk 40'ta tek Türk takımı Fenerbahçe (40. sıra) bulunuyor.
- Galatasaray 46. sırada yer alırken, diğer Türk takımları daha geride kaldı.
- UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10'da herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken, bu hafta oynanan maçlar sıralamaya doğrudan yansıdı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray deplasmanda Monaco’ya 1-0 yenilirken; Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Brann karşısında aldığı 4-0’lık net galibiyetle dikkat çekti. Konferans Ligi temsilcilerinden Samsunspor ise sahasında AEK’ya 2-1 mağlup oldu.
İLK 40'TA TEK TÜRK TAKIMI VAR
Hafta içi oynanan müsabakaların ardından UEFA’nın güncel kulüpler listesinde ilk 10 basamakta herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak ilk 40 içerisinde yalnızca bir Türk takımının bulunması dikkat çekti.
UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 şöyle oluştu:
- Real Madrid – 131.500
- Bayern Münih – 124.250
- Inter – 121.250
- Manchester City – 117.750
- Liverpool – 115.500
- Paris Saint-Germain – 109.500
- Borussia Dortmund – 98.750
- Bayer Leverkusen – 98.250
- Barcelona – 96.250
- Arsenal – 93.000
Türk takımlarının UEFA’daki güncel sıralamaları ise şu şekilde:
- Konyaspor – 173
- Adana Demirspor – 172
- Samsunspor – 171
- Trabzonspor – 157
- Sivasspor – 145
- Beşiktaş – 115
- Başakşehir – 94
- Galatasaray – 46
- Fenerbahçe – 40