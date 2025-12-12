Türkiye Gazetesi
17'lik oyuncu, Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup olan Fenerbahçe'de 17'lik savunma oyuncusu Kamil Efe Üregen, sarı lacivertli formayla ilk kez süre aldı.
Avupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Brann ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede oyuna giren Kamil Efe Üregen, bir ilki yaşadı.
İLK KEZ SÜRE ALDI
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Kamil Efe Üregen, Brann mücadelesinin 84. dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olurken Fenerbahçe formasıyla da ilk kez sahaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımda ilk kez Ferencvaros mücadelesinde kadroya dahil edilen genç savunma oyuncusu, Norveç deplasmanında ilk maç heyecanını yaşadı.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN KUTLAMA
Müsabakanın ardından Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Kamil Efe Üregen'e kutlama yapılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da tarihe geçti: 18 yıl sonra bir ilk
Bizi Takip Edin
YORUMLAR