Resmî Gazete’de yayımlanan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle hem iş yeri ruhsat süreçlerinde hem de turizm maksadıyla kiralanan konutlarda önemli değişiklikler getirildi.

Düzenlemeye göre aynı binada Airbnb benzeri platformlarda toplam 5 bağımsız bölümün turizm amaçlı kiralanması hâlinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı mecburi hâle geldi.

Turizm amaçlı kiralanan konutlarda ruhsat alınabilmesi için yangın tedbirleri eksiksiz olacak. Konutta duman dedektörü, yangın söndürme ekipmanı, acil kaçış imkânı gibi unsurlar bulunacak. Ayrıca düzenleme ile kiracıların konutları üçüncü kişilere kısa süreli olarak kiralamasının önüne geçilirken, belediyeler ve ilgili bakanlıklar, turizm amaçlı kiralamaların faaliyet niteliği taşıyıp taşımadığını, güvenlik şartlarına uyulup uyulmadığını yerinde kontrol edebilecek.

Öte yandan yönetmelikteki bir diğer önemli değişiklik de iş yeri açma izin ve ruhsat sürecine yönelik oldu. Buna göre ilgili idarenin (belediye veya il özel idaresi) doğru ve eksiksiz yapılan ruhsat başvurusunu 2 ay içinde sonuçlandırması zorunlu hâle getirildi. Eğer idare 2 ay içinde ruhsatı vermezse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.

