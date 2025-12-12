Türkiye’de yaklaşık 300 bin esnafın basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilmesini öngören düzenlemede, büyükşehirlerde mahalleye dönüşen köy ve beldeler kapsam dışına çıkarıldı.

Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki mükelleflerin basit usulde vergilendirilmesi uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile özellikle kırsaldaki küçük işletmelerin korunması amaçlanıyor.

Öte yandan, hem iktidar cephesinden hem de muhalefetten küçük esnafa ek yükler getireceği gerekçesiyle, gerçek usulde vergilendirilme uygulamasının ertelenmesi veya iptal edilmesine yönelik talepler geliyordu. Ancak ekonomi yönetiminin bu taleplere sıcak bakmadığı belirtildi.

Eylül ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehirlerin, nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerinde 300 bin civarındaki esnafın, basit değil gerçek usule göre vergilendirilmesi öngörülmüştü. Bu karar ile nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde iş yeri bulunan marangoz, mahalle bakkalı, lokanta, terzi, berber, tesisatçı gibi meslek gruplarındaki küçük esnaflar ile taksi, dolmuş gibi şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar gerçek usulde vergilendirmeye tabi tutulacak.

