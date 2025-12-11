Yeni yılda 300 bine yakın küçük esnafın basit usulden gerçek usule geçmesi beklenirken, artan yükümlülükler nedeniyle düzenlemenin ertelenmesi için yoğun talep oluştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçişin 1 yıl ertelenmesi talebini ilettiklerini duyurdu.

Yeni yıl ile birlikte esnafı yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Mevcut düzenlemeye göre 1 Ocak itibarıyla, büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 300 bin küçük esnafın basit usulde vergilendirilmesi sona erecek ve esnaf gerçek usulde vergilendirilmeye başlayacak.

Bu geçişle birlikte 30 büyükşehirdeki esnafa; defter tutma zorunluluğu, KDV mükellefiyeti, fatura ve belge düzenleme yükümlülüğü gibi birçok yeni sorumluluk getirilecek. Taksici, dolmuşçu, lokantacı, kuaför, tamirci, kahveci gibi günlük işleyişi yoğun olan küçük esnaf, bu uygulamanın hem maliyet hem bürokrasi açısından kendilerini zorlayacağı görüşünde.

Bu nedenle bir süredir esnaf odalarından ve bazı siyasilerden, düzenlemenin erteIenmesi yönünde çağrılar yapılıyordu.

Konuyla ilgili yeni gelişme ise bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Palandöken açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek esnaf ve sanatkârlarımızın sahada karşılaştığı güncel sorunları ve 2026’da uygulamaya geçecek olan basit usulden gerçek usule geçişin 1 yıl ertelenmesi talebini kendisine aktardım.” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

