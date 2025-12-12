UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk olan Fenerbahçe'de ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da 5 maçta 4 gole ulaşarak etkileyici bir performans sergiledi. Karşılaşmada 2 gol bir atan Anderson Talisca ise Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'te Brann ile karşılaşan Fenerbahçe'de gol perdesini açan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansını sürdürdü.

Brann Stadı'nda oynanan mücadelede sarı lacivertliler, henüz 5. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı enfes aşırtma golüyle 1-0 öne geçti ve maça hızlı bir başlangıç yaptı.

DÖRDÜNCÜ GOLÜNÜ BRANN'A ATTI

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en fazla gol atan Türk oyuncular arasında önemli bir yere adını yazdırdı.

TUNCAY ŞANLI'YI YAKALADI

Milli futbolcu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakalayarak 18 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

DEPLASMANDA 2 GOL ATAN İLK OYUNCU

Maçta duble yapan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ise Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

