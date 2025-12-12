İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/544 Esas

KARAR NO: 2024/598

Davacı EMEL KULA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz 2023/544 Esas 2024/598 Karar sayılı dosyasında; Davanın KABULÜ ile; EDİRNE İli, UZUNKÖPRÜ İlçesi, HARMANLI Köyü/mah. Cilt 34, Hane 143, BSN:13 nüfusa kayıtlı, 19714847900 T.C Kimlik numaralı, SELAHATTİN ve KİBAR'den olma, İSTANBUL 31/12/1980 doğumlu davacı EMEL KULA ile aynı hanede BSN: 9 nüfusa kayıtlı,19723847618 T.C Kimlik numaralı, SEYİT ve FATMA'den olma, ZEYTİNBURNU 08/12/1975 doğumlu davalı TEZCAN KULA'nın T.M.K.nun 166/3. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Davacı yan çekişmeli boşanma davasındaki aylık 4.000 TL tedbir ve yoksulluk nafakası talebinden feragat etmekle; işbu taleplerin feragat nedeniyle reddine, Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi - manevi tazminat ve nafaka talepleri olmadığı, paylaşmakla ev, ziynet ve çeyiz eşyasına ilişkin alacakları kalmadığı, edinilmiş mallara katılma, değer artış payı ve katkı payından kaynaklanan hak ve alacaklarının birbirlerinde bulunmadığı yolundaki anlaşmalarının aynen onaylanmasına, Kullanılmayan avansın karar kesinleştikten sonra ilgili tarafa iadesine, Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,Davacı yanın adli müzaharet talebi kabul edildiğinden resmi ödenekten karşılanan 24.713‬ TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Dava adli yardımlı olup 427,60 TL peşin harç ve 427,60 TL başvurma harcı olmak üzere toplamda 855,20 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Dair; tarafların ve davacı vekilinin yüzünde kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatılmış olup, adresi tespit edilemeyen davalı TEZCAN KULA'a karar tebliği yerine geçmek üzere ilan yolu ile tebliğ olunur. 05/12/2025