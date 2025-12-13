Türkiye genelinde bu hafta sismik hareketlilikler belirgin şekilde arttı. Farklı bölgelerde meydana gelen ve büyüklüğü 3’ün üzerinde ölçülen çok sayıda deprem, kamuoyunun dikkatini bir kez daha deprem gerçeğine çevirdi. ''En son nerede deprem oldu, bugün deprem oldu mu?'' soruları ise AFAD ve KAndilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler sonucu cevap buldu.

Hafta boyunca en yoğun depremler Balıkesir Sındırgı çevresinde kaydedildi. 11 Aralık tarihinde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedilen en güçlü sarsıntı oldu. Sındırgı depreminin ardından farklı saatlerde çok sayıda 3 ila 3.7 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. 13 Aralık sabah saatlerinde ise 3.3 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgede sismik hareketlilik devam etti. Peki, en son nerede deprem oldu, bugün deprem oldu mu?

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde son günlerde çok sayıda küçük ve orta şiddetli deprem kaydedildi. En son 13 Aralık 2025 günü saat 04.51’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Aynı bölgede son günlerde art arda yaşanan artçı küçük ölçekli depremler de endişeye neden oldu.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün de Türkiye’nin farklı noktalarında düşük ölçekli depremler yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Balıkesir Sındırgı merkezli çok sayıda mikro deprem kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Manisa, Konya ve Muğla çevrelerinde de 1 ile 3.5 büyüklüğü arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD’ın son deprem kayıtlarına göre 9 Aralık’ta Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. 8 Aralık’ta Antalya Aksu’da 4.9, Konyaaltı’nda ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Aynı hafta Van Tuşba’da 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilirken, Yunanistan’ın Achaea bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID

13-12-2025 06:15:27 39.1703 28.1528 7 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 698967 13-12-2025 06:08:35 39.21 28.3122 7 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 698965 13-12-2025 05:51:34 39.1872 28.1878 7 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 698966 13-12-2025 05:42:45 38.7828 34.0547 7.34 ML 1.3 Ortaköy (Aksaray) 698964 13-12-2025 05:36:57 39.1956 28.2861 7 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 698963 13-12-2025 05:11:22 39.2233 28.3297 7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 698962 13-12-2025 05:05:16 39.1394 28.1939 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 698961 13-12-2025 05:00:06 39.1969 28.2883 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 698960 13-12-2025 04:51:34 39.2114 28.3308 15.18 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir) 698958 13-12-2025 04:41:21 39.2222 28.1547 7.04 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 698959 13-12-2025 04:40:27 39.2558 28.1578 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 698957 13-12-2025 03:55:38 39.1856 28.2867 7.01 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 698956 13-12-2025 03:46:03 38.4717 39.6508 8.98 ML 1.6 Maden (Elazığ) 698955 13-12-2025 03:27:17 40.5558 33.9364 7.06 ML 1.0 Merkez (Çankırı) 698954 13-12-2025 02:53:59 38.4908 39.6667 8.6 ML 1.0 Maden (Elazığ) 698953

