Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan yeni detaylar herkesi şoke etti. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun itirafından hemen sonra “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Gülter'in cenazedeki halleri yeniden gündem olurken görenler “Oscar’ı alırmış” yorumunda bulundu.

Güllü’yü kızı Tuğyan’ın öldürdüğü haberinin duyulmasının ardından yaşanan şokun etkisi henüz atlatılamamışken, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin cenazesindeki davranışları yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tuğyan’ın cenazedeki tavırları izleyenler tarafından dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar “Oscar’ı alırmış” , “Bu nasıl bir oyunculuk” , “İnsan annesini öldüremez, yazıklar olsun!” yorumunda bulundu.

BAVULLARLA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Öte yandan Güllü’nün ölümünün ardından yurt dışına kaçmak üzereyken bavullarıyla yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

SULTAN NUR ULU CİNAYETİ ANLATTI

Sorgu sırasında Ulu, Güllü’yü kızı Tuğyan’ın pencereden iterek hayatına son verdiğini itiraf etti.

Ulu, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk.”

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLANDI

Söz konusu itirafın ardından Tuğyan Ülkem Gülter, savcılık talimatıyla “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Güllü’nün ölümünün ardındaki gerçeğin ortaya çıkması, sanatçının hayranları ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü meydana getirirken, Güllü’nün cinayetiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.

