NBA’de Detroit Pistons, Atlanta Hawks’ı 142-115 yenerek bu sezonki 20. galibiyetine ulaştı. Pistons’ta 8 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Hawks’ta Jalen Johnson üst üste beşinci “triple-double”ını yapmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Diğer karşılaşmada ise Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors’ı 127-120 mağlup etti. Stephen Curry’nin 39 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

PISTONS 20'NCİ GALİBİYETİNE ULAŞTI

Little Caesars Arena'da oynanan maçta bu sezon 20. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta, Isaiah Stewart 17 sayıyla en skorer isim olurken, 8 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Hawks'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle üst üste 3, bu sezon 5. "triple-double"ını yapan Jalen Johnson, Bill Bridges'ın 1969-70'teki takım rekorunu kırdı. Nickeil Alexander-Walker, son beş maçın dördünü kaybeden Hawks'ta 22 sayı kaydetti.

CURRY MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI

Minnesota Timberwolves, 27 kez liderliğin el değiştirdiği mücadelede Golden State Warriors'ı 127-120 yendi. Chase Center'da oynanan maçta Julius Randle, Timberwolves için 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asist kaydederken, Rudy Gobert 24 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Sol baldırında ezilme nedeniyle 5 maç sonra parkeye dönen Stephen Curry'nin 39 sayısı galibiyete yetmedi. Quinten Post 16 sayı, Jimmy Butler 15 sayı, 8 ribauntla oynadı.

