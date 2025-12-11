Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi ve ligin tek namağlup takımı olarak liderliğini sürdürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti ve ligin tek namağlup takımı olarak liderliğini sürdürdü.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR En-Nesyri'ye Afrika Kupası için milli davet

VakıfBank, ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe Medicana, ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15

Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)

Haberle İlgili Daha Fazlası