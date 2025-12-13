İtalya'nın Bologna kentinde, Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 15'inci haftasındaki Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv müsabakası öncesinde İsrail takımı protesto edildi.

İtalya'nın Bologna şehrinde dün akşam oynanan EuroLeague 15'inci hafta maçında karşı karşıya gelen Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv müsabakasından önce, İtalyan ekibinin taraftarları İsrail ekibini Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla protesto etti. Maç öncesinde San Donato çevresindeki Parker Lennon bahçesinden ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv maçının oynanmasına ve genel olarak İsrail takımlarının uluslararası spor müsabakalarında mücadele etmesine tepki gösterdi.

Protestocular sık sık havai fişek atıp meşaleler yakarken, "Özgür Gazze", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını protesto etti. Maçın oynanacağı salona giden yolların güvenlik güçlerince kapatıldığı protesto yürüyüşü 8 Ağustos Meydanı'nda olaysız şekilde sona erdi.

Bologna kentinde 21 Kasım'da oynanan Virtus Bologna ile Maccabi Tel Aviv’in karşılaştığı bir başka Basketbol Avrupa Ligi müsabakası öncesinde, İsrail ekibine yönelik protesto gösterilerinde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında olaylar çıkmıştı.

Kentteki protestolara rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv ev sahibi Virtus Bologna'yı 79-74 yenerek ligde liderliğini sürdürdü.

