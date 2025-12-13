Adalet Bakanlığı 2026’da adliye ve cezaevlerine 15 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımına ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı personel planlaması netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığa alınacak 20 bin personelin ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin 2026 yılı içinde kademeli olarak alınacağını duyurdu.

Tunç, tüm personel alımlarında 2024 KPSS puanının kullanılacağını da teyit etti.

Yeni alım ilanının Ocak 2026'da yayımlanması bekleniyor.

ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Alıma ilişkin detayların, kadro dağılımlarının ve başvuru şartlarının yer aldığı ilan metninin Ocak 2026’da yayımlanması bekleniyor. Alım kapsamında özellikle:

Zabıt kâtibi

Mübaşir

İnfaz koruma memuru

İcra memuru

Psikolog, sosyal çalışmacı

Koruma ve güvenlik görevlisi

Teknisyen ve destek personeli... gibi kadroların öne çıkacağı öngörülüyor.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.



