Binlerce yılın sonunda oluşan 'damla lapyaları', Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde görüntülendi. Uzman isim, lapyaların çevrede bilinen başka örneğinin olmadığını söyledi.

Diyarbakır'da binlerce yılın sonunda oluşan "damla lapyaları" görüntülendi. Bunlar, ilçenin en önemli akarsuyu olan, birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği eden Ambar Irmağı Vadisi'nin yardığı sediment tortulu kayalıklarında bulunuyor.

Lapyaların, yüksek kayadan damlayan yağmur ve kar sularının aşındırması sonucu on binlerce yılın sonunda oluştuğu düşünülüyor.

"ÇEVREMİZDE BİLİNEN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK"

Antropolog Naci Akdemir (62), bunların kayalığın kıyısında oluşan damla lapyaları olduğunu söyledi. Akdemir, "Biçimleri silindiriktir. Gördüğüm en güzel örnekleridir, bizim yakın çevremizde bilinen başka örneği yoktur. Bunlar birkaç 10 bin senelik oluşumlardır, jeolojik ölçekte pek eski sayılmazlar" ifadelerini kullandı.

