İhlas Haber Ajansı
Binlerce yılın ardından oluşuyor! Çevrede bilinen başka örneği yok, Diyarbakır'da görüntülendi
Binlerce yılın sonunda oluşan 'damla lapyaları', Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde görüntülendi. Uzman isim, lapyaların çevrede bilinen başka örneğinin olmadığını söyledi.
Özetle
Kaydet
Yasam 50 dk önce
Diyarbakır'daki Ambar Irmağı Vadisi'nde, on binlerce yılda yağmur ve kar sularının kayaları aşındırmasıyla oluşmuş, çevrede benzeri olmayan silindirik "damla lapyaları" görüntülendi.
- Diyarbakır'daki Ambar Irmağı Vadisi'nde "damla lapyaları" görüntülendi.
- Bu oluşumlar, damlayan yağmur ve kar sularının kayaları on binlerce yılda aşındırmasıyla meydana geldi.
- Antropolog Naci Akdemir, bu silindirik yapıların çevrede bilinen başka örneği olmadığını belirtti.
Diyarbakır'da binlerce yılın sonunda oluşan "damla lapyaları" görüntülendi. Bunlar, ilçenin en önemli akarsuyu olan, birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği eden Ambar Irmağı Vadisi'nin yardığı sediment tortulu kayalıklarında bulunuyor.
Lapyaların, yüksek kayadan damlayan yağmur ve kar sularının aşındırması sonucu on binlerce yılın sonunda oluştuğu düşünülüyor.
"ÇEVREMİZDE BİLİNEN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK"
Antropolog Naci Akdemir (62), bunların kayalığın kıyısında oluşan damla lapyaları olduğunu söyledi. Akdemir, "Biçimleri silindiriktir. Gördüğüm en güzel örnekleridir, bizim yakın çevremizde bilinen başka örneği yoktur. Bunlar birkaç 10 bin senelik oluşumlardır, jeolojik ölçekte pek eski sayılmazlar" ifadelerini kullandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR