Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nın içeriği hakkında açıklamalarda bulundu. Kacır, mevcut sanayi alanlarının 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeleri kuracaklarını açıkladı.

Bakan Kacır, Türk sanayinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı’nı titizlikle hazırladıklarını belirterek, "Mevcut organize sanayi bölgelerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Hem bu bölgeleri hem de hâlihazırdaki organize sanayi bölgelerimizi demir yolları ile limanlara bağlayacak ve üreticimize lojistik maliyet avantajları kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM GÜCÜ ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Sanayi Alanları Master Planı ile kurulacak olan sanayi koridorlarındaki ‘Mega Endüstriyel Parklar’ ile sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu’nun dört bir yanına dengeli biçimde yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması, üretim gücünün ülke geneline aktarılmasını amaçlanıyor.

"SANAYİ TESİSLERİMİZİN YOĞUNLUĞUNU ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINA YAYACAĞIZ"

Bakan Kacır, Türk sanayisinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nı titizlikle hazırladıklarını belirterek, 81 ilin topyekun kalkınmasını sağlayacak kapsamlı programla planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 155 bin hektardan 5 yılda 350 bin hektara yükselteceklerini söyledi.

Sanayi alanlarının taşınmasına yönelik programa dair detaylar veren Kacır, "Sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara'dan Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak, bölgesel sıkışmayı ortadan kaldıracak ve üretim gücümüzü ülke sathına yaymamızı mümkün kılacak sağlam bir yapıya kavuşacağız." diye konuştu.

Kacır, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yoğunlaşan sanayi üretiminin imalat sanayisindeki katma değerden aldığı payın yüzde 87 olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 25 şehrimiz sanayi katma değerimizin neredeyse yüzde 87'sini oluşturuyor. Bunu önümüzdeki dönemde mutlaka çok daha dengeli bir düzeye taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

