Yalan habere geçit yok! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yeni yayın döneminin sadece ekranlar için değil, aslında toplumun ortak hafızası için de yeni bir başlangıç olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin bu süreçte gösterdiğiniz emek, gayret ve özveri; ekran başındaki milyonlara ulaşan en güçlü değerdir. Biliyorum ki yayıncılık, büyük fedakârlık gerektiren, mesai kavramını çoğu zaman ortadan kaldıran bir meslek. Sizler, bu zorluğu sevgiyle ve mesleğinize olan bağlılıkla aşarak, izleyiciye güven veren bir yayıncılık anlayışı ortaya koyuyorsunuz."

AİLE YILINA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Şahin, Aile Yılı'nın önemini hatırlatarak yayıncı tüm kuruluşlara samimi bir mesaj gönderdi "Bu yıl özellikle ‘Aile Yılı' vesilesiyle, yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir. Yayıncı kuruluşlarımızın yeni dönemle birlikte artan reyting kaygılarının, millî ve manevi değerlerimizin önüne geçmemesi, millî güvenliğimizi zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmaması büyük önem taşımaktadır."

YALAN HABERE GEÇİT YOK

Yalan ve yanıltıcı haberlere geçit olmayacağını vurgulayan başkan "Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.