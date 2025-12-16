Sıcaklığın eksi 5 dereceye düştüğü Van’da kar çilesi! Uçaklar rötar yaptı, sürücüler yolda kaldı
Meteoroloji’nin yoğun kar yağışı için uyarı yaptığı Van’da etkisini gösteren kar, hayatı felç etti. Kentte hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü, sürücüler yolda kaldı. Uçak seferleri ise rötar yaptı.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı.
- Van'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
- Yoğun kar nedeniyle Van'dan İstanbul, Ankara ve Antalya'ya yapılacak uçuşlar rötar yaptı.
- Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van'ın güney ilçeleri ile Bitlis ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
- Vatandaşlar, buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
- Bir vatandaş, kar yağışının kuraklık sonrası ekinler ve sağlık açısından faydalı olduğunu belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünkü hava durumu raporunda Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı.
EKSİ 5 DERECE
Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Van’da hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 5’e kadar düştüğü kentte, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.
UÇAKLAR RÖTAR YAPTI
Yoğun kar yağışı sonrasında uçak seferlerini rötar yaptı. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, gecikti.
YENİ KAR UYARISI
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek uyardı.
Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
“HASTALIKLAR AÇISINDAN FAYDALI”
İrfan Başdinç isimli vatandaş, uzun süredir kar yağışı uyarılarının yapıldığını belirterek şöyle konuştu: Doğunun bu tarafı ekin bölgesi olduğu için kar ve yağmur bizim için çok önemli. Kuraklık nedeniyle yağışın olması sevindirici. Kar yağışı hem ekinler hem insanlar hem de hastalıklar açısından faydalıdır.