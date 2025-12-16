Meteoroloji’nin yoğun kar yağışı için uyarı yaptığı Van’da etkisini gösteren kar, hayatı felç etti. Kentte hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü, sürücüler yolda kaldı. Uçak seferleri ise rötar yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünkü hava durumu raporunda Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı.

EKSİ 5 DERECE

Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Van’da hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 5’e kadar düştüğü kentte, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.

UÇAKLAR RÖTAR YAPTI

Yoğun kar yağışı sonrasında uçak seferlerini rötar yaptı. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, gecikti.

YENİ KAR UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek uyardı.

Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

“HASTALIKLAR AÇISINDAN FAYDALI”

İrfan Başdinç isimli vatandaş, uzun süredir kar yağışı uyarılarının yapıldığını belirterek şöyle konuştu: Doğunun bu tarafı ekin bölgesi olduğu için kar ve yağmur bizim için çok önemli. Kuraklık nedeniyle yağışın olması sevindirici. Kar yağışı hem ekinler hem insanlar hem de hastalıklar açısından faydalıdır.

