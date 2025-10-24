Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu

Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesiyle yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Ebubekir Şahin, görev süresini tamamladı. RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.

Ocak 2019’da göreve gelen Ebubekir Şahin, dört defa üst üste RTÜK başkanı olarak seçilmişti.

Mehmet Daniş

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş 22. 23. ve 24. dönemde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış olup, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır. Ebubekir Şahin'in görev süresi dolduktan sonra yapılan seçimde ise RTÜK Başkanı seçilmiştir.

