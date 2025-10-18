Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz tahrik ediliyor" demişti! RTÜK sokak röportajları için harekete geçti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının amacından saptığını belirterek konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

"ALGI OLUŞTURMA ÇABASI VAR"

Sokak röportajı adı altında algı operasyonlarının yapılmak istendiğine dikkat çeken Şahin; "Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile “her şeyin kötüye gittiği” yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir." dedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINA AYKIRIDIR"

Şahin'in açıklaması şöyle devam etti: "Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır. Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

"YASAL YETKİLERİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz."

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz aylarda bazı sokak röportajlarına tepki gösterip "Gerek provokatif sorularla, gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.