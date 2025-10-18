Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin üçüncü melodili yolu Trabzon'da! İşte çalan o marş...

Türkiye'nin üçüncü melodili yolu Trabzon'da! İşte çalan o marş...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri

Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulaması Trabzon'da devreye alındı. Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda belirli bir hızla ilerleyen sürücüler, asfalt üzerinden 'Ceddin Deden' marşını duyabilecek.

Türkiye'nin üçüncü 'melodili yol' uygulaması, Trabzon'da hayata geçirildi.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulamasını Trabzon'da hayata geçirdik. Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nun 29-31 kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sürücüler sabit hızla gittiğinde 'Ceddin Deden' melodisini duyacak" dedi.

DİĞERLERİNDE TÜRK MARŞI ÇALIYOR

Uraloğlu, müzikli yolu ilk Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar Çıkışı 37'nci kilometresinde uygulamaya başladıklarını ifade ederek "Hayata geçirdiğimiz ilk iki uygulamada da Mozart'ın 'Türk Marşı' çalıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin üçüncü melodili yolu Trabzon'da! İşte çalan o marş... - 1. Resim

100 KİLOMETRE SABİT HIZLA SEYRETMEK GEREKİYOR

Melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor. Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor."

Türkiye'nin üçüncü melodili yolu Trabzon'da! İşte çalan o marş... - 2. Resim

DÜŞÜK TRAFİK HACMİ TERCİH SEBEBİ

 

Bakan Uraloğlu, melodili yol uygulamasının kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılmasının önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.

