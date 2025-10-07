Trabzon açıklarında patlama! İnsansız deniz aracı imha edildi

Trabzon Valiliği akşam üzeri denizde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İlgili Haber Hamsinin kilosu yarı yarıya düştü! Vatandaşlar kapış kapış aldı

Kentin birçok yerinden duyulan patlama sesi ve görülen dumanlar vatandaşları tedirgin etmişti. Valilik ise bu patlamanın kontrollü bir şekilde SAT komandoları tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45'te bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir"