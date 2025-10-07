Trabzon açıklarında patlama! İnsansız deniz aracı imha edildi
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trabzon'da bugün denizde meydana gelen patlama merak konusu oldu. Valilik'ten yapılan açıklamada insansız deniz aracının SAS ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldığı belirtildi.
Trabzon Valiliği akşam üzeri denizde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Kentin birçok yerinden duyulan patlama sesi ve görülen dumanlar vatandaşları tedirgin etmişti. Valilik ise bu patlamanın kontrollü bir şekilde SAT komandoları tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45'te bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir"
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar