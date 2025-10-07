Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamsinin kilosu yarı yarıya düştü! Vatandaşlar kapış kapış aldı

Hamsinin kilosu yarı yarıya düştü! Vatandaşlar kapış kapış aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizlerdeki hamsi bolluğu vatandaşın yüzünü de güldürdü. Samsun'da kilosu 300 TL'den satılan hamsinin fiyatı 150 TL'ye düştü, tezgahlar yoğun ilgi gördü.

Karadeniz'de bu sene hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen seneden hamsiye özlem duyan vatandaşlar kilosu 150 TL'ye düşen hamsiye yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar ise hamsinin en fazla 100 TL'ye kadar düşebileceğinin altını çiziyor.

Hamsinin kilosu yarı yarıya düştü! Vatandaşlar kapış kapış aldı - 1. Resim

"VATANDAŞ EN ÇOK HAMSİ YİYOR"

Bu av sezonunun hamsi sezonu olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Hamsi, yakın zamana kadar az çıkıyordu ve kilosu 300 TL'den satılıyordu. Havaların düzelmesiyle fiyat yarıya düştü. 150 liradan satılan hamsiye rağbet var. Geçen sene hamsi yoktu, bu sene ise vatandaşlar bol bol hamsi tüketiyor. Mezgit 150, istavrit 100, somon 150, çipura 300, levrek 500 TL'den satılıyor. En çok hamsi satıyoruz. Hamsiyi mezgit ve istavrit takip ediyor. Bu sene palamuda 'elveda', hamsiye 'merhaba' dedik. Hamside fiyatlar 100 TL'nin altına düşmez. Bundan sonraki süreçte 100 ve 200 TL arasında değişen fiyatlar görebiliriz" dedi.

Hamsinin kilosu yarı yarıya düştü! Vatandaşlar kapış kapış aldı - 2. Resim

Vatandaşlar da balık fiyatlarının bugünlerde makul seviyede olduğunu, hamsinin fiyatının da iyi olduğunu söylediler.

