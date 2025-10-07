Bakan Kemal Memişoğlu duyurdu! Sağlık çalışanlarına yılda 2 kez üniforma verilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı NTV yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"YILDA 2 KEZ ÜNİFORMA VERECEĞİZ"

Sağlık çalışanlarına üniforma müjdesi veren Memişoğlu, "2026'dan itibaren çalışanlarımızın üniformalarını yılda iki kez biz temin edip vereceğiz. Bu benim için çok önemli çünkü sağlık çalışanının mutlu olması lazım. Kendisinden, çocuklarından çok başkalarına iyilik yapmaya çalışan insanlar" ifadelerini kullandı.

ATAMALAR 2026'DA YAPILACAK

Merak edilen atama konusuna da değinen Bakan, "Bugün itibariyle 37 bin kişiyi 2025 senesinde atayacağız. Şimdi de ikinci aşamasındayız, 18 bin kişiyi atıyoruz. 2026 bir adım yapacağız ama 2025'te yok. Biz sağlık meslek mensuplarının mevzuatını çıkardık. 2025'te başka ilan yapmayacağız." dedi.