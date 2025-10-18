Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı

Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran'dan havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye gelen ve karayolu ile Çanakkale'ye geçen İranlı bir şahsın midesinden 5 parça halinde 173 gram metamfetamin çıktı. Üst aramasında da 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilen şahıs ve irtibatlı olduğu kişi tutuklandı. 

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonları sürdürüyor. 14 Ekim tarihinde tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; İran'dan havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yapan M.R. isimli İran uyruklu şahıs sonrasında otobüs kullanarak Çanakkale'ye geldi. M.R. isimli İran uyruklu şüpheli ile Çanakkale'de irtibatlı olduğu ve uyuşturucu maddeyi getirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.

Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı - 1. Resim

MİDESİNDEN 5 PARÇA HALİNDE 173 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti şüphesi ile İran uyruklu şüpheli yapılan iç beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi. Bahse konu yabancı maddelerin kapsül şeklinde paketlenmiş toplamda 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi.

Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı - 2. Resim

Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı - 3. Resim

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldı - GündemTartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldıEğlence mekanında ölümden döndüler! Duvar müşterilerin üzerine çöktü, 6 kişi yaralandı - GündemEğlence mekanında ölümden döndüler!Bu koleksiyonun eşi benzeri yok! Mercedes aşkı onu bu hale getirdi - GündemBu koleksiyonun eşi benzeri yok3 yılın ardından tıraş oldu, duş aldı ama hala umudu yok! Barış Özbay: Tedavi olmak istemiyorum - Gündem3 yıl sonra evden çıkan Barış'tan acı itirafŞüphe üzerine durdurulan araçlardan tonlarca uyuşturucu çıktı! - GündemŞüphe üzerine durdurulan araçlardan tonlarca uyuşturucu çıktı!Gereği yapıldı! Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı - GündemAmbulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...